Amber Heard, un amico di Johnny Depp rivela: "Quando è morta sua madre ha provato a farlo impazzire" (Di giovedì 1 settembre 2022) Un celebre comico nonché amico di Johnny Depp ha detto la sua su Amber Heard nel suo nuovo libro, rivelando che Quando è morta la madre dell'attore lei 'ha provato a farlo impazzire'. Doug Stanhope, celeberrimo comico e amico intimo di Johnny Depp, ha definito la sua ex moglie Amber Heard come "un'opportunista inesorabile che complotta e sminuisce". Oltre a queste affermazioni esplosive, lo stand-up comedian ha anche rivelato che Quando la madre di Depp è morta, la Heard ha provato a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 settembre 2022) Un celebre comico nonchédiha detto la sua sunel suo nuovo libro,ndo cheladell'attore lei 'ha'. Doug Stanhope, celeberrimo comico eintimo di, ha definito la sua ex mogliecome "un'opportunista inesorabile che complotta e sminuisce". Oltre a queste affermazioni esplosive, lo stand-up comedian ha ancheto cheladi, lahaa ...

sacreprier : Poi c’è Amber Heard che è dichiaratamente vittima di abusi e stupri che è stata radiata dal mondo, memata, riempita… - g1usy22 : Però la presenza di Amber Heard in Aquaman è stata ridotta al minimo e probabilmente sarà cancellata del tutto, mol… - anypronusbaby : @yvmhisu ma quando mai per johnny depp durante il processo sono usciti dei video in cui lui era più che infuriato e… - SmokedAlien : @claudriso Questa è peggio di Amber Heard... ed anche di gran lunga più pericolosa! - bojackthebot : RT @kattivo_bojack: Vi ricordate la questione di Amber Heard che ha perso la causa? Le femministe dissero che d'ora in poi tutti gli uomini… -