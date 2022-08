Vuelta 2022, sedicesima tappa Sanlúcar de Barrameda-Tomares: percorso e altimetria (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il percorso e l’altimetria della sedicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, che apre la terza e ultima settimana con la Sanlúcar de Barrameda-Tomares. Dopo il terzo giorno di riposo, ecco una frazione che sulla carta potrebbe sorridere ai velocisti rimasti in gruppo. Nessun GPM e profilo praticamente piatto e arrivo alle porte di Siviglia, prima di una serie di giornate in montagna che decideranno la classifica finale della Vuelta. QUINDICESIMA tappa: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING Vuelta 2022: CALENDARIO COMPLETO CON PERCORSI E ALTIMETRIE L’altimetria della sedicesima tappa SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ile l’delladelladi Spagna, che apre la terza e ultima settimana con lade. Dopo il terzo giorno di riposo, ecco una frazione che sulla carta potrebbe sorridere ai velocisti rimasti in gruppo. Nessun GPM e profilo praticamente piatto e arrivo alle porte di Siviglia, prima di una serie di giornate in montagna che decideranno la classifica finale della. QUINDICESIMA: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING: CALENDARIO COMPLETO CON PERCORSI E ALTIMETRIE L’dellaSportFace.

