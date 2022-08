Volley, Fefè De Giorgi: “Siamo un gruppo coeso e gagliardo. Cuba? Ci attende un match difficile” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nessuno scampo per la Cina, spazzata via in tre set dalla Nazionale Italiana di Volley ai Mondiali 2022 nel terzo e ultimo match valido per il Girone E. Gli azzurri, guidati dal C.T. Fefè De Giorgi, erano già certi del passaggio agli ottavi di finale, e nella notte sapranno il prossimo avversario. Molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi De Giorgi, che ha così commentato la partita ai microfoni della RAI: “Partecipare come allenatore della Nazionale ai Mondiali è un grande orgoglio; oggi sono contento, in queste tre partite ci eravamo posti l’obiettivo di incrementare la nostra continuità e qualità. Oggettivamente la Cina è stata stranamente in difficoltà, ma Siamo stati bravi“. Adesso ci si proietta verso gli ottavi, dove probabilmente ad attendere gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nessuno scampo per la Cina, spazzata via in tre set dalla Nazionale Italiana diai Mondiali 2022 nel terzo e ultimovalido per il Girone E. Gli azzurri, guidati dal C.T.De, erano già certi del passaggio agli ottavi di finale, e nella notte sapranno il prossimo avversario. Molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi De, che ha così commentato la partita ai microfoni della RAI: “Partecipare come allenatore della Nazionale ai Mondiali è un grande orgoglio; oggi sono contento, in queste tre partite ci eravamo posti l’obiettivo di incrementare la nostra continuità e qualità. Oggettivamente la Cina è stata stranamente in difficoltà, mastati bravi“. Adesso ci si proietta verso gli ottavi, dove probabilmente adre gli ...

Volley, l'Italia batte la Turchia 3 - 0. Domani la sfida con la Cina Il commento del ct Fefè De Giorgi : 'Dobbiamo migliorare alcuni dettagli che diventeranno sempre più importanti dagli ottavi. Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto alla prima partita, siamo ... Volley: Mondiali, l'Italia già qualificata agli ottavi L'Italia è già qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali. Battendo 3 - 0 la Turchia a Lubiana nella seconda giornata della pool E, gli azzurri di Fefè De Giorgi sono aritmeticamente promossi alla seconda fase del torneo iridato, quella a eliminazione diretta. L'Italia replica il successo della prima giornata contro il Canada, liquidando anche ...