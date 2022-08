Venezia vs Benevento: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sabato 3 settembre alle ore 14 allo stadio Penzo di Venezia si affrontano Venezia vs Benevento. I lagunari ospitano il Benevento, i quali hanno raccolto tre punti nell’ultima sfida contro il Frosinone. Venezia vs Benevento: da dove iniziamo Venezia I ragazzi di Javorcic escono da un pari esterno a Cittadella. Ci pensa per i lagunari Cuisance, questa volta evitando il ko contro il Cittadella, il centrocampista va a segno all’85’. In questa prima fase della stagione si conferma l’uomo in più di Javorcic. Per la sfida di sabato prossimo contro il Benevento il dilemma più grande riguarda le corsie esterne di difesa, perché Zampano a destra salterà sicuramente il match avendo riportato una lesione di basso grado al flessore sinistro che lo terrà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sabato 3 settembre alle ore 14 allo stadio Penzo disi affrontanovs. I lagunari ospitano il, i quali hanno raccolto tre punti nell’ultima sfida contro il Frosinone.vs: da dove iniziamoI ragazzi di Javorcic escono da un pari esterno a Cittadella. Ci pensa per i lagunari Cuisance, questa volta evitando il ko contro il Cittadella, il centrocampista va a segno all’85’. In questa prima fase della stagione si conferma l’uomo in più di Javorcic. Per la sfida di sabato prossimo contro ilil dilemma più grande riguarda le corsie esterne di difesa, perché Zampano a destra salterà sicuramente il match avendo riportato una lesione di basso grado al flessore sinistro che lo terrà ...

teoocchiuto : #SerieBKT, le ultime trattative: fatta Simy-#Benevento, il #Parma ha ufficializzato Charpentier. Cheryshev è del… - TuttoVenezia : #Venezia-#Benevento: il #Penzo riabbraccia Francesco #Forte - IlCuchu19 : RT @SantucciFulvio: Barella ha fatto un terzo dei gol in Serie A (5 su 15) a squadre neopromosse (Spal e Benevento 17/18; Verona 19/20; Ven… - ferraiolia : RT @SantucciFulvio: Barella ha fatto un terzo dei gol in Serie A (5 su 15) a squadre neopromosse (Spal e Benevento 17/18; Verona 19/20; Ven… - muntzer_thomas : RT @SantucciFulvio: Barella ha fatto un terzo dei gol in Serie A (5 su 15) a squadre neopromosse (Spal e Benevento 17/18; Verona 19/20; Ven… -