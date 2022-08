Ucraina | Aiea a Zaporizhzhia Grossi | Qui per evitare un incidente nucleare

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il team di ispettori dell'e' arrivato nella citta' di. Non e' chiaro ancora se la squadra proseguira' oggi stesso il suo viaggio verso l'omonima centrale, che si trova nella vicina ...

La missione dell'sarà domani nella centrale nuclearedi Zaporizhzhia , dove vuole stabilire una "presenza permanente". La missione vuole "evitare un incidente nucleare" nell'impianto occupato dalle forze ...La missione dell'vuole "evitare un incidente nucleare" nell'impianto di Zaporizhzhia occupato dalle forze russe: lo ha dichiarato Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale ..."Stiamo andando in un territorio occupato e questo richiede garanzie esplicite, non solo da parte russa, ma anche ucraina". Così, prima che il convoglio composto da dieci mezzi bianchi 'targati' dall' ...