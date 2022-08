Sassuolo, doppio colpo: arrivano Antiste e Laurienté (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Sassuolo ha comunicato ufficialmente un doppio colpo di mercato: arrivano in neroverde Antiste e Laurienté Il Sassuolo, con un comunicato, ha annunciato un doppio colpo sul mercato. IL COMUNICATO – «L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato: Antiste Janis (classe ’02, attaccante): acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dallo Spezia.LAURIENTE’ Armand (classe ’98, attaccante): acquisito a titolo definitivo dal Lorient». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilha comunicato ufficialmente undi mercato:in neroverdeIl, con un comunicato, ha annunciato unsul mercato. IL COMUNICATO – «L’U.S.Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato:Janis (classe ’02, attaccante): acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dallo Spezia.LAURIENTE’ Armand (classe ’98, attaccante): acquisito a titolo definitivo dal Lorient». L'articolo proviene da Calcio News 24.

