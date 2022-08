Sanniti Five Soccer, ufficializzate due guide tecniche per il settore giovanile (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti ? … ‘ 2 5 – ? 15 ( ? ? …) 19 . ? , ? ‘ 19 . , , ‘ . ? Queste le prime parole del nuovo mister Under 19 regionale, Camerlengo: “Tra me e i Sanniti Five Soccer, anche quando ero impegnato con altre società, c’è sempre stata una sorta di collaborazione soprattutto in virtù dell’amicizia che mi lega ai loro soci fondatori. Con Benito Pellegrino, uno dei mister della prima squadra, nelle vesti di atleta, ho vinto un campionato a Calvi. Spesso ci siamo sentiti per discutere di situazioni sportive in generale d’avanti ad una tazza di caffè o semplicemente per condividere insieme le gioie sportive dell’uno e dell’’altro. Di conseguenza quando ho ricevuto la telefonata del Direttore Cusano ho accettato e dato la mia disponibilità ad ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti ? … ‘ 2 5 – ? 15 ( ? ? …) 19 . ? , ? ‘ 19 . , , ‘ . ? Queste le prime parole del nuovo mister Under 19 regionale, Camerlengo: “Tra me e i, anche quando ero impegnato con altre società, c’è sempre stata una sorta di collaborazione soprattutto in virtù dell’amicizia che mi lega ai loro soci fondatori. Con Benito Pellegrino, uno dei mister della prima squadra, nelle vesti di atleta, ho vinto un campionato a Calvi. Spesso ci siamo sentiti per discutere di situazioni sportive in generale d’avanti ad una tazza di caffè o semplicemente per condividere insieme le gioie sportive dell’uno e dell’’altro. Di conseguenza quando ho ricevuto la telefonata del Direttore Cusano ho accettato e dato la mia disponibilità ad ...

