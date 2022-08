Sampdoria-Lazio, gol di Immobile: assist geniale di tacco di Milinkovic-Savic (VIDEO) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il VIDEO dello splendido gol della Lazio contro la Sampdoria segnato da Ciro Immobile su un tacco geniale di Milinkovic-Savic che ha mandato in porta il compagno. Sul filo del fuorigioco scatta il centravanti biancoceleste, che non sbaglia a tu per tu con Audero. Ma davvero splendido il tacco volante con cui il serbo serve il suo bomber. E Giampaolo è ancora sotto. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ildello splendido gol dellacontro lasegnato da Cirosu undiche ha mandato in porta il compagno. Sul filo del fuorigioco scatta il centravanti biancoceleste, che non sbaglia a tu per tu con Audero. Ma davvero splendido ilvolante con cui il serbo serve il suo bomber. E Giampaolo è ancora sotto. In alto ecco il. SportFace.

