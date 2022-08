Rifornimenti automatici - Fraca entro i schei | self che vai | dialetto che trovi

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Nelle città, per esempio a Trieste, l'invito arriva in gergo stretto: Te sa cossa? Te pol rifornirte e pagar alla cassa. Fuori dalle mura, sul territorio veneto il welcome si limita a un chiaroo a carta. Località che vai, assistente-robot al rifornimento che: è l'inaspettata iniziativa dell'Eni (originariamente acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi) i cui terminali per il sel-service ora si esprimono, oltre che in italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese, anche nei dialetti ancora - e diffusamente - parlati in oltre cento province nazionali. Succede in 1.700 Eni Live Station, dove i monitor digitali dei terminali disponibili sui piazzali, oltre al carburante offrono così anche funzioni di pagamento per diversi servizi, dalle ricariche elettriche ai bollettini postali premarcati e ...