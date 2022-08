Quando escono i biglietti di Napoli-Liverpool: previsioni ed ultimi aggiornamenti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le ultime settimane di calciomercato hanno dato sicuramente entusiasmo ai tifosi all’ombra del Vesuvio, al punto che oggi tutti si chiedono Quando escono i biglietti per Napoli-Liverpool. Ormai manca una sola settimana all’esordio della squadra di Spalletti in Champions League ed il primo impegno complicatissimo è proprio quello contro i ragazzi di Klopp. Ottimi i precedenti più recenti al Maradona, con un 1-0 realizzato da Insigne nel finale un 2-0 firmato da Mertens e Llorente. Quando escono i biglietti di Napoli-Liverpool: cosa sappiamo fino a questo momento Alla luce delle mancate comunicazioni ufficiali da parte della società azzurra, questo mercoledì in tanti ancora si chiedono Quando ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le ultime settimane di calciomercato hanno dato sicuramente entusiasmo ai tifosi all’ombra del Vesuvio, al punto che oggi tutti si chiedonoper. Ormai manca una sola settimana all’esordio della squadra di Spalletti in Champions League ed il primo impegno complicatissimo è proprio quello contro i ragazzi di Klopp. Ottimi i precedenti più recenti al Maradona, con un 1-0 realizzato da Insigne nel finale un 2-0 firmato da Mertens e Llorente.di: cosa sappiamo fino a questo momento Alla luce delle mancate comunicazioni ufficiali da parte della società azzurra, questo mercoledì in tanti ancora si chiedono...

