Paredes Juve, è UFFICIALE: l'annuncio dell'affare (Di mercoledì 31 agosto 2022) Paredes Juve, è UFFICIALE! Il centrocampista argentino è un nuovo calciatore bianconero: è arrivato anche l'annuncio Leandro Paredes è un nuovo giocatore della Juventus, come confermato anche dal PSG con un comunicato. COMUNICATO – «Leandro Paredes ha firmato con la Juventus per la stagione 2022-2023 in prestito con un'opzione di acquisto. Il centrocampista argentino ha debuttato da professionista per il Boca Juniors nel 2010: poi diverse esperienze in Italia, Chievo Verona, AS Roma ed Empoli. Ingaggiato dallo Zenit San Pietroburgo nel 2017, è diventato una parte essenziale della sua squadra, segnando 10 gol in 61 partite. Nel gennaio 2019, Leandro Paredes è entrato a far parte del Paris Saint-Germain. In quattro stagioni, il ...

