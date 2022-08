Nope, Jordan Peele su un eventuale sequel: "Non abbiamo finito di raccontare questa storia" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Jordan Peele si è aperto per la prima volta a proposito della realizzazione di un sequel di Nope rivelando che 'non ha finito di raccontare questa storia'. Sembra che Jordan Peele potrebbe non aver finito di raccontare la storia di Nope, il suo ultimo acclamatissimo lungometraggio. Il regista premio Oscar ha accennato all'eventualità di realizzare ulteriori film ambientati nell'universo di Nope in un'intervista con il New York Times pubblicata lunedì. Peele ha fornito questo nuove info rispondendo ad una domanda sul personaggio chiamato nessuno, interpretato da Michael Busch, che è apparso soltanto nel trailer ufficiale ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022)si è aperto per la prima volta a proposito della realizzazione di undirivelando che 'non hadi'. Sembra chepotrebbe non averdiladi, il suo ultimo acclamatissimo lungometraggio. Il regista premio Oscar ha accennato all'eventualità di realizzare ulteriori film ambientati nell'universo diin un'intervista con il New York Times pubblicata lunedì.ha fornito questo nuove info rispondendo ad una domanda sul personaggio chiamato nessuno, interpretato da Michael Busch, che è apparso soltanto nel trailer ufficiale ...

