Navas-Napoli: Ore bollenti, la trattativa non è sfumata (Di mercoledì 31 agosto 2022) Navas al Napoli, la trattativa non è sfumata, il club di Aurelio De Laurentiis pensa anche al rinnovo di Alex Meret. Napoli-Navas-CALCIOMERCATO. Ore bollenti di mercato in casa Napoli, il club azzurro dopo aver ceduto Fabian Ruiz al PSG, si sta concentrando sul portiere. Il Napoli ha individuato da tempo nel nazionale costaricano il portiere di esperienza internazionale da affiancare a Meret, ma l’assoluta intransigenza del giocatore a rinunciare agli 8 milioni di euro di buonuscita che si aspetta di ottenere dal PSG per chiudere il contratto in essere sta rallentando la chiusura dell’operazione. Il direttore sportivo Giuntoli è intenzionato a pazientare fino all’ultimo momento utile per chiudere l’affare, potendo contare ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 31 agosto 2022)al, lanon è, il club di Aurelio De Laurentiis pensa anche al rinnovo di Alex Meret.-CALCIOMERCATO. Oredi mercato in casa, il club azzurro dopo aver ceduto Fabian Ruiz al PSG, si sta concentrando sul portiere. Ilha individuato da tempo nel nazionale costaricano il portiere di esperienza internazionale da affiancare a Meret, ma l’assoluta intransigenza del giocatore a rinunciare agli 8 milioni di euro di buonuscita che si aspetta di ottenere dal PSG per chiudere il contratto in essere sta rallentando la chiusura dell’operazione. Il direttore sportivo Giuntoli è intenzionato a pazientare fino all’ultimo momento utile per chiudere l’affare, potendo contare ...

DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - anperillo : Alex #Meret dovrebbe restare al #Napoli, perché #Navas non vuole rinunciare all’intera buonuscita chiesta al #Psg.… - calciomercatoit : ?? - mastanto : Sapevo già che la trattativa tra il #Napoli e #Navas non sarebbe andata in porta (Sic!) - napoledude : ??L’Equipe: Discorsi interrotti per Navas al Napoli, il PSG potrebbe tenerlo! Sempre l’Equipe: -