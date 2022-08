Milan, oggi lo storico closing con RedBird: c’è anche LeBron James (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giornata storica in casa Milan: oggi arriverà il closing per il passaggio delle quote del club tra Elliott e RedBird con i suoi investitori Giornata storica in casa Milan: in tarda mattinata dovrebbe infatti concretizzarsi il passaggio di quote da Elliott a RedBird. La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni di ieri del Financial Times. Tra gli investitori ci saranno anche i New York Yankees, tra i club sportivi più vittoriosi di sempre. E poi MainStreetAdvisors, tra i cui investitori c’è LeBron James, considerato tra i più grandi campioni di basket di tutti i tempi. Accanto alla bandiera a stelle e strisce potrà sventolare anche il tricolore. Tra i nuovi soci del club c’è anche Riccardo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Giornata storica in casaarriverà ilper il passaggio delle quote del club tra Elliott econ i suoi investitori Giornata storica in casa: in tarda mattinata dovrebbe infatti concretizzarsi il passaggio di quote da Elliott a. La Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni di ieri del Financial Times. Tra gli investitori ci sarannoi New York Yankees, tra i club sportivi più vittoriosi di sempre. E poi MainStreetAdvisors, tra i cui investitori c’è, considerato tra i più grandi campioni di basket di tutti i tempi. Accanto alla bandiera a stelle e strisce potrà sventolareil tricolore. Tra i nuovi soci del club c’èRiccardo ...

AntoVitiello : ?? Oggi è previsto un punto tra gli agenti di #Bakayoko e il #Milan per valutare la partenza in queste ultime ore di… - AntoVitiello : ?? #Tonali e il #Milan, rinnovo sempre più vicino dopo l'incontro di oggi in sede. Prolungamento (con adeguamento) fino al 2027 ad un passo - AntoVitiello : #Puma e #Milan hanno presentato oggi il nuovo Third kit del Club rossonero per la stagione 2022/23 che sarà indossa… - francesco_gia : Oggi risoluzione del contratto per #bakayoko #milan - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Primapagina @tuttosport: '@LParedss: fatta. E ora vera @juventusfc!' - #Calciomercato #JuventusFC #Juventus #Juve #Pared… -