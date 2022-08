Media Cina, 'Gorbaciov fece gravi errori, ingenuo con Usa' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mikhail Gorbaciov è una "figura tragica che ha soddisfatto i bisogni di Usa e Occidente senza morale", responsabile di "gravi errori" e "ingenuo" nel valutare la situazione internazionale, provocando "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mikhailè una "figura tragica che ha soddisfatto i bisogni di Usa e Occidente senza morale", responsabile di "" e "" nel valutare la situazione internazionale, provocando "...

Agenzia_Ansa : La ministra britannica Liz Truss vuole dichiarare per la prima volta la Cina minaccia per la sicurezza nazionale de… - iconanews : Media Cina, 'Gorbaciov fece gravi errori, ingenuo con Usa' - News24_it : Media Cina, 'Gorbaciov fece gravi errori, ingenuo con Usa' - MatteoSonnini : @ZioKlint Ne parlano fin troppo bene nei media della Cina. Questa, come il caso Shangai, sono notizie che fanno il giro del mondo - ZioKlint : @MatteoSonnini Non vi fidate delle notizie sulla Cina che ci forniscono i media. Possibile che mentano su OGNI COSA, tranne che sulla Cina? -