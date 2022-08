Manchester City - Nottingham Forest 6 - 0: gol e highlights (Di mercoledì 31 agosto 2022) I gol della vittoria per 6 - 0 del Manchester City contro il Nottingham Forest: tripletta di Haaland, gol di Cancelo e doppietta di Julian ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 31 agosto 2022) I gol della vittoria per 6 - 0 delcontro il: tripletta di Haaland, gol di Cancelo e doppietta di Julian ...

OptaPaolo : 14 - Clean sheet nei cinque grandi campionati europei nel 2022: 14 Milan 13 Real Sociedad 12 Liverpool 11 Tottenha… - FabrizioRomano : Manchester City’s Ferran Soriano to @elchiringuitotv on Barça interest in Bernardo Silva: “Of course, I can say Ber… - FCBarcelona : Messi ?? Manchester City - RedStrawberry94 : Il Manchester City @ManCity ne fa 6 al Nottingham @NFFC triplo @ErlingHaaland Il Liverpool @LFC batte in extremis i… - gavenackers : RT @TNC_Football: #PL FT: Manchester City 6-0 Nottingham Forest ?? Haaland 12’ ?? Haaland 23’ ?? Haaland 38’ ?? Cancelo 50’ ?? Alvarez 65’… -