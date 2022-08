Malore in montagna, soccorso un americano in vacanza in Abruzzo (Di mercoledì 31 agosto 2022) PESCARA – . L’uomo, 92 anni, era con i familiari, desideroso di effettuare un’escursione nella Valle dell’Orfento, nel comune di Caramanico (Pescara). Tuttavia mentre percorreva il Sentiero delle Scalelle, l’uomo ha avuto un Malore che gli ga impedito di proseguire. Così i familiari hanno allertato i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Morti due giovani sul Gran Sasso Rete della ristorazione in Abruzzo, i Nas intensificano i controlli per le Feste Pizza Dogge, Regina delle feste è ‘na storia d’amore’ Anche Provenzano e Pisano agli stati generali della montagna Anche il camoscio fra le specie a rischio di estinzione Cade in una dolina, scialpinista salvo dopo una notte all’addiaccio Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) PESCARA – . L’uomo, 92 anni, era con i familiari, desideroso di effettuare un’escursione nella Valle dell’Orfento, nel comune di Caramanico (Pescara). Tuttavia mentre percorreva il Sentiero delle Scalelle, l’uomo ha avuto unche gli ga impedito di proseguire. Così i familiari hanno allertato i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Morti due giovani sul Gran Sasso Rete della ristorazione in, i Nas intensificano i controlli per le Feste Pizza Dogge, Regina delle feste è ‘na storia d’amore’ Anche Provenzano e Pisano agli stati generali dellaAnche il camoscio fra le specie a rischio di estinzione Cade in una dolina, scialpinista salvo dopo una notte all’addiaccio

rep_torino : Il nonno ha un malore in montagna, nipotino di 10 anni corre a valle a chiamare aiuto [di Cristina Palazzo] [aggior… - TerrinoniL : Il nonno ha un malore in montagna, nipotino di 10 anni corre a valle a chiamare aiuto - GINA32451015 : RT @rep_torino: Il nonno ha un malore in montagna, nipotino di 10 anni corre a valle a chiamare aiuto [di Cristina Palazzo] [aggiornamento… - Piergiulio58 : Il nonno ha un malore in montagna, nipotino di 10 anni corre a valle a chiamare aiuto. Quando lo hanno raggiunto, p… - rep_torino : Il nonno ha un malore in montagna, nipotino di 10 anni corre a valle a chiamare aiuto [di Cristina Palazzo] [aggior… -