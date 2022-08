Letizia Paternoster | “La sfida non è con le altre | ma con me stessa Reagisco con la forza dei sogni”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente a Belluno (dove si allena il suo fidanzato, il pallavolista Alessandro Graziani), che si sta pian piano riprendendo dopo il brutto incidente avvenuto la sera del 13 agosto durante i Campionati Europei su pista di Monaco. L’azzurra trentina e una delle stelle del nostro movimento femminile, stava lottando con25 avversarie nell’Eliminazione (specialità di cui è Campionessa nel mondo). Dopo circa una quindicina di giri è avvenuto il botto, tamponata a 50 all’ora dalla polacca che la seguiva: “Sto abbastanza bene, sono stata meglio però. Bisogna reagire per tornare in sella più forte di prima. Il recupero procede bene, sto facendo fisioterapia tutti i giorni e tra un paio di giorni capirò come poter riprendere pian piano. Non posso muovere il braccio per un mese perché mi hanno ...

la sera del 13 agosto è stata coinvolta in un incidente piuttosto grave mentre gareggiava, contro altre 25 avversarie, per il titolo europeo ad eliminazione. Si tratta di una delle ...La sera del 13 agosto,, 23 anni, trentina, stella del ciclismo azzurro, sta lottando spalla a spalla sulla pista di Monaco di Baviera con altre 25 avversarie per il titolo europeo ... Letizia Paternoster, l’incidente e il vuoto di memoria: «Non ho mai voluto rivedere le immagini» Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Letizia Paternoster dell'incidente a Monaco non ricorda nulla e nonostante la clavicola rotta in 4 parti si dice pronta a ripartire.