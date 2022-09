Jeep - 4xe Day | l' 8 settembre si parlerà di elettriche

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il prossimo 8è in programma il4xe Day, un evento in diretta streaming su YouTube: nel corso della diretta, la Casa americana del Gruppo Stellantis fornirà dettagli inediti sul programma di elettrificazione della gamma. In particolare, il breve comunicato parla di percorso verso le emissioni zero, confermando che non sisolo di ibride. Inizia l'era delle. A oggi, la denominazione 4xe contraddistingue i modelli plug-in hybrid della, ma è evidente che la sigla è destinata ad allargarsi anche al mondo dellepure: è molto probabile, quindi, che l'8siano fornite maggiori informazioni sul conto dellaster, la B-Suv che dovrebbe debuttare proprio in versione Bev al Salone ...