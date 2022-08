Inter | Moratti svela | «Dybala? Impossibile a causa del bilancio»

CalcioNews24 : Moratti svela il perchè del no dell'#Inter a #Dybala ??? - spondainter : Moratti dice la sua sulla stagione dell’Inter. - ferrantelli94 : RT @90ordnasselA: “Era difficile che l’Inter potesse prendere Dybala con tutti gli attaccanti che aveva, dovendo fare attenzione anche al b… - junews24com : Moratti rivela: «Impossibile che l'Inter potesse prendere Dybala» - - Beneamato2 : @90ordnasselA 4 attaccanti per l'Inter sono pochi, se poi ci mettiamo che uno è sempre rotto e l'altro ha 40anni so… -

Il presidente dell', Angelo, lascia l'hotel amareggiato da una porta secondaria. 'Mi commuovo a ripensare a quel calcio così romantico, dove non c'era spazio per il business ma solo per ..."Un tempo le grandi famiglie con imprenditori comee Berlusconi possedevano Milan e, oggi appartengono a investitori dall'estero e meno male, altrimenti ne avrebbe risentito anche il ...Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così di Paulo Dybala, passato in estate alla Roma e accostato a lungo ai nerazzurri.Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante il programma Tutti Convocati per parlare del campionato di Serie A e di Inter nella ...