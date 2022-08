Gabbiadini frega la Lazio all'ultimo secondo: cala il gelo tra i biancocelesti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Manolo Gabbiadini gela la Lazio al 92' e regala un punto insperato alla Sampdoria. A Marassi finisce 1-1 con la squadra di Sarri che si mangia le mani per aver gettato al vento 2 punti pesanti, dopo il vantaggio siglato dal solito Immobile nella prima frazione di gioco. I biancocelesti falliscono l'aggancio alla Roma in vetta alla classifica, salendo a 8 punti alla pari del Milan, mentre i blucerchiati di Giampaolo si prendono il secondo punto stagionale. I biancocelesti partono meglio e dopo aver sfiorato il vantaggio per due volte con Felipe Anderson (respinto da Audero), lo trovano al 21' con il solito Immobile, che non sbaglia a tu per tu con il portiere dopo un tacco sublime di Milinkovic Savic. Al 25' gli ospiti vanno ad un passo dal raddoppio, prima con Zaccagni che si lascia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Manologela laal 92' e regala un punto insperato alla Sampdoria. A Marassi finisce 1-1 con la squadra di Sarri che si mangia le mani per aver gettato al vento 2 punti pesanti, dopo il vantaggio siglato dal solito Immobile nella prima frazione di gioco. Ifalliscono l'aggancio alla Roma in vetta alla classifica, salendo a 8 punti alla pari del Milan, mentre i blucerchiati di Giampaolo si prendono ilpunto stagionale. Ipartono meglio e dopo aver sfiorato il vantaggio per due volte con Felipe Anderson (respinto da Audero), lo trovano al 21' con il solito Immobile, che non sbaglia a tu per tu con il portiere dopo un tacco sublime di Milinkovic Savic. Al 25' gli ospiti vanno ad un passo dal raddoppio, prima con Zaccagni che si lascia ...

