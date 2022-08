Emily Ratajkowski: “Essere donna nel 2022 fa più paura” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Emily Ratajkowski, 31 anni, ha espresso la sua rabbia e la sua paura in una clip su TikTok in cui elenca i motivi per cui Essere donna nel 2022 fa davvero paura: a cominciare dal caso Depp-Heard. “La Roe v Wade è stata ribaltata, Harvey ha ottenuto un appello, il Shia Redemption Tour, il modo in cui avete trattato Amber e il precedente che il caso giudiziario ha creato“, ha detto la super modella nel video, sottintendendo che il caso Depp-Heard ha creato un precedente sfavorevole per tutte le donne vittime di violenza che decidono di parlare. @emrata its 2022 and its getting even SCARIER to be a woman ? original sound - ? ?????? ? Un utente ha commentato il video dicendo: “Finalmente qualcuno a Hollywood ha il coraggio di difendere le conseguenze ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 31 agosto 2022), 31 anni, ha espresso la sua rabbia e la suain una clip su TikTok in cui elenca i motivi per cuinelfa davvero: a cominciare dal caso Depp-Heard. “La Roe v Wade è stata ribaltata, Harvey ha ottenuto un appello, il Shia Redemption Tour, il modo in cui avete trattato Amber e il precedente che il caso giudiziario ha creato“, ha detto la super modella nel video, sottintendendo che il caso Depp-Heard ha creato un precedente sfavorevole per tutte le donne vittime di violenza che decidono di parlare. @emrata itsand its getting even SCARIER to be a woman ? original sound - ? ?????? ? Un utente ha commentato il video dicendo: “Finalmente qualcuno a Hollywood ha il coraggio di difendere le conseguenze ...

