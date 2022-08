Alice, neonata abbandonata in una scatola a Monza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Alice, la neonata abbandonata in una scatola davanti all’ospedale di Monza, ora sta bene. Il 30 agosto un’ostetrica stava camminando per raggiungere l’ospedale San Gerardo di Monza, come tutti i giorni, quando ha sentito dei vagiti. Erano le 5,30 e la zona semideserta, mentre dal parcheggio vuoto si sentiva l’inconfondibile pianto di un neonato. come racconterà la donna. La bambina si trovava in una scatola proprio davanti al pronto soccorso pediatrico, appoggiata sul cofano di una macchina parcheggiata. La donna ha portato la bambina in ospedale per fornirle le prime cure, lì insieme al personale sanitario che ha assistito la bimba è stato scelto il nome: Alice. Questo è infatti il nome dell’ostetrica che l’ha trovata la quale, racconta al Resto ... Leggi su notizieitaliaonline (Di mercoledì 31 agosto 2022), lain unadavanti all’ospedale di, ora sta bene. Il 30 agosto un’ostetrica stava camminando per raggiungere l’ospedale San Gerardo di, come tutti i giorni, quando ha sentito dei vagiti. Erano le 5,30 e la zona semideserta, mentre dal parcheggio vuoto si sentiva l’inconfondibile pianto di un neonato. come racconterà la donna. La bambina si trovava in unaproprio davanti al pronto soccorso pediatrico, appoggiata sul cofano di una macchina parcheggiata. La donna ha portato la bambina in ospedale per fornirle le prime cure, lì insieme al personale sanitario che ha assistito la bimba è stato scelto il nome:. Questo è infatti il nome dell’ostetrica che l’ha trovata la quale, racconta al Resto ...

