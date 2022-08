Sipario sui saldi del 2022: rispetto all’estate del 2021 un aumento del 5% (Di martedì 30 agosto 2022) Stop il 30 agosto. I dati dopo 60 giorni: l’incremento è «trainato» dalla città e dalle località turistiche di valli e laghi, la provincia sopra la media nazionale. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 30 agosto 2022) Stop il 30 agosto. I dati dopo 60 giorni: l’incremento è «trainato» dalla città e dalle località turistiche di valli e laghi, la provincia sopra la media nazionale.

webecodibergamo : I dati dopo 60 giorni: l’incremento è «trainato» dalla città e dalle località turistiche di valli e laghi, la provi… - sportjonico1 : Beach Soccer. A Catania si alza il sipario sui World Beach Games: l’Italia inizia contro la Norvegia… - mamyover53 : Ngiorno #tzvip Un artic. Su Tommy ragazzo di talento e sui programmi futuri, zero, ma sulla merxa si! ?? Occorre dir… - ItalianSerieA : New post: A Catania si alza il sipario sui World Beach Games: l’Italia inizia con la Norvegia - ItalianSerieA : New post: Si alza il sipario sui World Beach Games: l’Italia inizia con la sfida contro la Norvegia -