Ricatto a Pogba, aperto procedimento giudiziario a Torino (Di martedì 30 agosto 2022) Un procedimento giudiziario è stato avviato dalla procura di Torino sul caso di Paul Pogba, il calciatore in forza alla Juventus che ha denunciato alle autorità francesi di essere vittima di un Ricatto. Come riportato dall'Ansa, non si conoscono i termini della questione al vaglio dei magistrati subalpini e nemmeno le eventuali ipotesi di reato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

