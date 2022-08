Nuovi vaccini per il Covid, atteso l'ok di Ema e Aifa (Di martedì 30 agosto 2022) Potrebbe arrivare a breve il via libera ai tanto attesi vaccini aggiornati contro la variante Omicron, che si auspica 'spingeranno' la campagna vaccinale dell'autunno, mentre le quarte dosi agli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Potrebbe arrivare a breve il via libera ai tanto attesiaggiornati contro la variante Omicron, che si auspica 'spingeranno' la campagna vaccinale dell'autunno, mentre le quarte dosi agli ...

ladyonorato : #WSJ: Gli ultimi “vaccini” Covid sono impostati per essere distribuiti prima che i test sugli umani siano completat… - RobertoBurioni : La situazione COVID in autunno dipenderà esclusivamente da 1) disponibilità ed efficacia di EVENTUALI nuovi vaccin… - silvanss3r : @pdnetwork IN POCHE PAROLE GLI ALTRI FAC-VACCINI FACEVANO SCHIFO E MALE , MA NON MI FIDO NEMMENO DI QUESTI . COME F… - SIMIT01818554 : Comunità scientifica spera nei nuovi #vaccini in lavorazione. Massimo Andreoni, Ordinario malattie infettive… - silvanss3r : IN POCHE PAROLE GLI ALTRI FAC-VACCINI FACEVANO SCHIFO E MALE , MA NON MI FIDO NEMMENO DI QUESTI . COME FIDARSI ???? -