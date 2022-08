Netflix, tutte le novità in arrivo a settembre 2022! (Di martedì 30 agosto 2022) Inizia il mese di settembre e iniziano le novità firmate Netflix. La serie più attesa è sicuramente Skam Italia, giunta alla sua quinta edizione che avrà inizio proprio il primo di settembre. Ma non è finita qui. Sempre il primo di settembre infatti avrà inizio una nuova serie tv: “Paura e Delirio a Las Vegas”. Su Netflix arriverà anche l’attesissima sesta stagione di Rick and Morty a partire dal 5 settembre; la serie d’animazione più amata tra grandi e piccini che racconta le avventure dello scienziato Rick che porta sempre con sé il nipotino Morty. E insieme porteranno il pubblico nei loro universi paralleli. Attesissima anche la quinta stagione di Cobra Kai che sarà disponibile da giorno 9 settembre. Approderà sulla piattaforma streaming ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 agosto 2022) Inizia il mese die iniziano lefirmate. La serie più attesa è sicuramente Skam Italia, giunta alla sua quinta edizione che avrà inizio proprio il primo di. Ma non è finita qui. Sempre il primo diinfatti avrà inizio una nuova serie tv: “Paura e Delirio a Las Vegas”. Suarriverà anche l’attesissima sesta stagione di Rick and Morty a partire dal 5; la serie d’animazione più amata tra grandi e piccini che racconta le avventure dello scienziato Rick che porta sempre con sé il nipotino Morty. E insieme porteranno il pubblico nei loro universi paralleli. Attesissima anche la quinta stagione di Cobra Kai che sarà disponibile da giorno 9. Approderà sulla piattaforma streaming ...

