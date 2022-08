Navas, braccio di ferro col Psg: può arrivare a mercato chiuso (Di martedì 30 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport – . Continua il braccio di ferro tra Keylor Navas e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 30 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport – . Continua ilditra Keylore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

softJumped : @_Alexx_14 Se dovessi scegliere tra lui e Navas lo porterei in braccio in Portogallo - napolista : Gazzetta: non si sblocca la trattativa per Navas al Napoli. Senza di lui, resta Meret È sempre braccio di ferro tr… - Napolicampione3 : Braccio di ferro tra Navas e il PSG Fabian non c'entra un cazzo Il Napoli non c'entra un cazzo Però talmente acce… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli, braccio di ferro tra Navas e il PSG: il portiere non rinuncia alla buonuscita - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli, braccio di ferro tra Navas e il PSG: il portiere non rinuncia alla buonuscita -