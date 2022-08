Napoli: Raspadori titolare col Lecce, altri due cambi per Spalletti (Di martedì 30 agosto 2022) Luciano Spalletti è pronto a lanciare Giacomo Raspadori titolare nella sfida con il Lecce. Il tecnico toscano vara un primo turnover. Il campionato è appena cominciato, ma in vista del tour de force fra campionato e Champions League è necessario cominciare da subito a distribuire le forze, anche perché la rosa del Napoli è ampia e Spalletti può pescare a piene mani dalla panchina. Napoli: probabile formazione col Lecce In Napoli-Lecce sono pronte ad esserci molte novità. Si parte con il cambio di modulo: 4-2-3-1 e le fare questo cambio di sistema di gioco si utilizzerà l’ingresso di Giacomo Raspadori che parte titolare col Lecce, molto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 30 agosto 2022) Lucianoè pronto a lanciare Giacomonella sfida con il. Il tecnico toscano vara un primo turnover. Il campionato è appena cominciato, ma in vista del tour de force fra campionato e Champions League è necessario cominciare da subito a distribuire le forze, anche perché la rosa delè ampia epuò pescare a piene mani dalla panchina.: probabile formazione colInsono pronte ad esserci molte novità. Si parte con ilo di modulo: 4-2-3-1 e le fare questoo di sistema di gioco si utilizzerà l’ingresso di Giacomoche partecol, molto ...

