Mou | ' Dybala? Un top! Serve un centrale di difesa | ma non ho il coraggio di chiederlo'

Silver72725560 : @Daje77 Solo con Mou potrà avere continuità Dybala, anche xché altrimenti José lo prende a bastonate???? - MinaInterista : Mou sai benissimo che Dybala non gioca mai nell’Argentina perché Messi è inamovibile. Scaloni lo convocherà ma pr… - sportmediaset : Mou: 'A Dybala ho detto che è bravo, Abraham è stato fantastico' #mourinho #romamonza #Sportmediaset - sportli26181512 : Roma, Dybala: 'Contento che i gol siano arrivati all'Olimpico. Cosa mi ha detto Mou? Chiedete a lui': Paulo Dybala,… - bosetti_thomas : @ingobbito Grande Dybala!!! E occhio a Mou perché prima o poi sarà facile vederlo seduto sulla nostra panchina.. -

Mourinho non nasconde la soddisfazione per la prestazione della sua Roma nella netta vittoria col Monza "La migliore partita della stagione per il risultato, è vero - dice ai microfoni di Dazn - , ma ...Commenta per primo Paulo, autore di una doppietta contro il Monza , ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Roma: 'Avevo tanta voglia di fare gol e per fortuna è arrivato davanti ai nostri tifosi. Sono ... Roma: Dybala fa 100, Mourinho anche. Il doppio dato L’argentino segna una doppietta (con il gol numero 100 in serie A) e per una notte i giallorossi sono da soli in testa alla classifica ...La prima doppietta di Paulo Dybala in giallorosso, che gli consente di arrivare a 100 gol in Serie A, e numeri da campione, oltre al gol di Ibanez, regalano alla Roma il successo per 3-0 sul Monza e l ...