Mondiale di Volley, l’Italia non concede set neanche alla Turchia: seconda vittoria e ottavi già in tasca (Di martedì 30 agosto 2022) Due vittorie e zero set persi. Questi i numeri dell’Italia al Mondiale di Volley di Slovenia e Polonia dopo due partite. Gli azzurri si sono imposti anche con la Turchia mettendo in ghiaccio la qualificazione agli ottavi. La nostra nazionale ha trionfato con il punteggio di 25-18 25-20 25-22 non lasciando scampo agli avversari. Il c.t. Ferdinando De Giorgi dopo l’ottimo esordio non ha cambiato la formazione mandando in campo lo stesso sestetto che aveva liquidato il Canada. Gli azzurri hanno risposto presenti mettendo le cose in chiaro fin dal primo set vinto 25-18. Da lì in poi la strada è in discesa per la nostra nazionale guidata dal palleggiatore Simone Giannelli e Daniele Lavia. l’Italia chiude ogni speranza di entrare in partita dei turchi nonostante qualche errore in ricezione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Due vittorie e zero set persi. Questi i numeri delaldidi Slovenia e Polonia dopo due partite. Gli azzurri si sono imposti anche con lamettendo in ghiaccio la qualificazione agli. La nostra nazionale ha trionfato con il punteggio di 25-18 25-20 25-22 non lasciando scampo agli avversari. Il c.t. Ferdinando De Giorgi dopo l’ottimo esordio non ha cambiato la formazione mandando in campo lo stesso sestetto che aveva liquidato il Canada. Gli azzurri hanno risposto presenti mettendo le cose in chiaro fin dal primo set vinto 25-18. Da lì in poi la strada è in discesa per la nostra nazionale guidata dal palleggiatore Simone Giannelli e Daniele Lavia.chiude ogni speranza di entrare in partita dei turchi nonostante qualche errore in ricezione e ...

