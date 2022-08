Lui mi piace ma non so come farglielo capire! (Di martedì 30 agosto 2022) Per risolvere questa situazione occorre un piano. Procederemo un passo per volta, sapendo che dovremo rischiare, ma anche cercare di non farci male. Prima di agire, possiamo fare una simulazione mentale degli step utili per abbordare il tipo che ci piace. Ma poi ci vuole l’azione. Occorrente: coraggio, intuito, ironia, autostima, un pizzico di abilità nel flirtare e una spolverata di incoscienza. Obbligatorio: accertarsi che il ragazzo in questione non sia già fidanzato. Outfit: abituali ma anche curati e un filino ammiccanti. Opzionale: un’amica con cui confrontarsi, gioire o farsi consolare. Regola d’Oro: Non cerchiamo di essere un’altra persona: lui deve innamorarsi di noi e non della copia di un’altra ragazza. 1) Cercare l’approccio Avviciniamo il ragazzo che ci piace con una scusa plausibile: ad esempio, possiamo chiedergli di fare una ... Leggi su dilei (Di martedì 30 agosto 2022) Per risolvere questa situazione occorre un piano. Procederemo un passo per volta, sapendo che dovremo rischiare, ma anche cercare di non farci male. Prima di agire, possiamo fare una simulazione mentale degli step utili per abbordare il tipo che ci. Ma poi ci vuole l’azione. Occorrente: coraggio, intuito, ironia, autostima, un pizzico di abilità nel flirtare e una spolverata di incoscienza. Obbligatorio: accertarsi che il ragazzo in questione non sia già fidanzato. Outfit: abituali ma anche curati e un filino ammiccanti. Opzionale: un’amica con cui confrontarsi, gioire o farsi consolare. Regola d’Oro: Non cerchiamo di essere un’altra persona: lui deve innamorarsi di noi e non della copia di un’altra ragazza. 1) Cercare l’approccio Avviciniamo il ragazzo che cicon una scusa plausibile: ad esempio, possiamo chiedergli di fare una ...

