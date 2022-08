Letta: “Putin ci mette in difficoltà sul gas per far vincere le destre” (Di martedì 30 agosto 2022) ROMA – “È evidente che Mosca spinge per una vittoria delle destre in Italia. È stato evidente e chiaro per molte dichiarazioni che sono avvenute in questi giorni, ma io credo che la più evidente dimostrazione di questo sia la strategia sul gas di Putin che sta strangolando l’Europa e mettendo in difficoltà l’Italia proprio in questo periodo di campagna elettorale”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un’intervista ad Agence France Presse (Afp). “È stata molto importante – ha aggiunto Letta – la risposta europea alla pandemia con il Next generation Eu, quello è stato un momento che ha placato, calmato il populismo in Italia, non a caso dopo è arrivato il governo Draghi con la sua popolarità. Ma il populismo in Italia è solamente stato calmato, non è stato ... Leggi su lopinionista (Di martedì 30 agosto 2022) ROMA – “È evidente che Mosca spinge per una vittoria dellein Italia. È stato evidente e chiaro per molte dichiarazioni che sono avvenute in questi giorni, ma io credo che la più evidente dimostrazione di questo sia la strategia sul gas diche sta strangolando l’Europa endo inl’Italia proprio in questo periodo di campagna elettorale”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico, in un’intervista ad Agence France Presse (Afp). “È stata molto importante – ha aggiunto– la risposta europea alla pandemia con il Next generation Eu, quello è stato un momento che ha placato, calmato il populismo in Italia, non a caso dopo è arrivato il governo Draghi con la sua popolarità. Ma il populismo in Italia è solamente stato calmato, non è stato ...

