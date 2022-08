“Lei non è disposta a cedere”. Totti e Ilary, vacanze finite e ora è già guerra (Di martedì 30 agosto 2022) Chi sperava in una soluzione pacifica della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi rimarrà deluso. Iniziano infatti a trapelare le prime notizie su quello che sarà il futuro dell’ex coppia. La sensazione è che ci si sta addentrando in una battaglia senza esclusione di colpi. Come svelato dal magazine Chi, c’è da registrare la mossa dell’ex capitano della Roma che ha arruolato nel suo staff legale l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, esperta matrimonialista, che affiancherà l’altro suo avvocato fidato, Antonio Conte. Non si è fatta attendere la risposta di Ilary Blasi che ha scelto come legale Alessandro Simeone per rappresentarla. Sarà scontro nello scontro visto che Simeone è l’ex delfino della Bernardini De Pace. Insomma, sarà sfida, sul piano legale, tra la maestra e l’allievo. Nelle scorse ore Ilary ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Chi sperava in una soluzione pacifica della separazione tra FrancescoBlasi rimarrà deluso. Iniziano infatti a trapelare le prime notizie su quello che sarà il futuro dell’ex coppia. La sensazione è che ci si sta addentrando in una battaglia senza esclusione di colpi. Come svelato dal magazine Chi, c’è da registrare la mossa dell’ex capitano della Roma che ha arruolato nel suo staff legale l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, esperta matrimonialista, che affiancherà l’altro suo avvocato fidato, Antonio Conte. Non si è fatta attendere la risposta diBlasi che ha scelto come legale Alessandro Simeone per rappresentarla. Sarà scontro nello scontro visto che Simeone è l’ex delfino della Bernardini De Pace. Insomma, sarà sfida, sul piano legale, tra la maestra e l’allievo. Nelle scorse ore...

rubio_chef : E come tutti i sionisti pagati per mentire coi soldi nostri, oltre a non rispondere nel merito delle menzogne twitt… - borghi_claudio : @lucabudel @franborgonovo Scusi ma lei non si occupava di sport? Non so a cosa sia abituato ma cento persone a parl… - borghi_claudio : @SocialistaIl Vuole la risposta sincera? Lei sta eleggendo dei rappresentanti con un sistema che, come ho cercato d… - Francireggia : RT @laura_ceruti: L'ho già scritto, lo riscrivo: una mia conoscente per prendere il rdc ha venduto la casa al convivente, fa la parrucchier… - TruleeIy : RT @irritatrix: @repubblica Il problema della Madia è che concorre per un posto che non merita,(detto da lei stessa) ottenuto perchè il pad… -