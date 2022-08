Lecce, Schira: “Pugliesi in chiusura per Akpa Akpro” (Di martedì 30 agosto 2022) Lecce Akpa Akpro- Sessione intensa di allenamento stamane per il Lecce, in vista della gara di domani sera, contro il Napoli. Dopo l’acquisto di Umtiti e Giuseppe Pezzella, il Lecce è molto attento e davvero scatenato sul mercato in entrata. La prova in casa contro l’Empoli è stata convincente, dopo aver guadagnato un buon punto, ora è il momento di tornare al top. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Nicolò Schira, nella giornata di oggi, il direttore generale della squadra pugliese Pantaleo Corvino potrebbe chiudere per l’acquisto di Akpa Akpro; centrocampista fuori dal progetto tecnico della Lazio di Maurizio Sarri. I due club hanno dunque trovato l’accordo per il centrocampista classe 1992. Il mister Marco Baroni ne apprezza molto le sue ... Leggi su seriea24 (Di martedì 30 agosto 2022)- Sessione intensa di allenamento stamane per il, in vista della gara di domani sera, contro il Napoli. Dopo l’acquisto di Umtiti e Giuseppe Pezzella, ilè molto attento e davvero scatenato sul mercato in entrata. La prova in casa contro l’Empoli è stata convincente, dopo aver guadagnato un buon punto, ora è il momento di tornare al top. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Nicolò, nella giornata di oggi, il direttore generale della squadra pugliese Pantaleo Corvino potrebbe chiudere per l’acquisto di; centrocampista fuori dal progetto tecnico della Lazio di Maurizio Sarri. I due club hanno dunque trovato l’accordo per il centrocampista classe 1992. Il mister Marco Baroni ne apprezza molto le sue ...

