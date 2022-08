'In 4 su uno scooter senza casco, con due bambini': insultato consigliere a Napoli, lui denuncia (Di martedì 30 agosto 2022) Sullo scooter in 4, senza casco , e con due bambini : un uomo, la moglie e i due figlioletti. Li ha incrociati a Napoli , a Mergellina, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio ... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022) Sulloin 4,, e con due: un uomo, la moglie e i due figlioletti. Li ha incrociati a, a Mergellina, ilregionale di Europa Verde Francesco Emilio ...

NotizieFrance : Bambini e neonati senza dispositivi di sicurezza su moto e scooter. Borrelli: “Un problema che solleviamo da anni m… - telodogratis : Un uomo viaggiava nudo in autostrada su uno scooter - BreakingItalyNe : RT @leggoit: «In 4 su uno scooter senza casco, con due bambini»: insultato consigliere a Napoli, lui denuncia - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Un uomo viaggiava nudo in autostrada su uno scooter ?? ?? - marcoranieri72 : RT @Agenzia_Italia: Un uomo viaggiava nudo in autostrada su uno scooter ?? ?? -