Il corpo carbonizzato di un uomo rinvenuto nel bresciano. Indagini in corso (Di martedì 30 agosto 2022) per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili Nelle campagne del bresciano è stato rinvenuto ieri, 29 agosto, il corpo carbonizzato di un uomo. La scoperta è stata effettuata dagli agenti della polizia locale, impegnati in un giro di controllo per prevenire i roghi. In una zona agricola di Cologne, comune in provincia di Brescia, gli agenti hanno avvistato le fiamme, scoprendo in breve che si trattava di un’auto. Avvertiti subito i vigili del fuoco, il rogo è stato spento in breve tempo, ma poco dopo è stata effettuata la macabra scoperta. Il corpo di un uomo, non ancora identificato, è stato rinvenuto all’interno del bagagliaio. Leggi anche: CENTAURUS, LA NUOVA VARIANTE COVID. ECCO COSA SAPPIAMO Le condizioni del cadavere dopo il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 30 agosto 2022) per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili Nelle campagne delè statoieri, 29 agosto, ildi un. La scoperta è stata effettuata dagli agenti della polizia locale, impegnati in un giro di controllo per prevenire i roghi. In una zona agricola di Cologne, comune in provincia di Brescia, gli agenti hanno avvistato le fiamme, scoprendo in breve che si trattava di un’auto. Avvertiti subito i vigili del fuoco, il rogo è stato spento in breve tempo, ma poco dopo è stata effettuata la macabra scoperta. Ildi un, non ancora identificato, è statoall’interno del bagagliaio. Leggi anche: CENTAURUS, LA NUOVA VARIANTE COVID. ECCO COSA SAPPIAMO Le condizioni del cadavere dopo il ...

AnsaLombardia : Cadavere carbonizzato non è del proprietario dell'auto bruciata. Il corpo trovato ieri nel bagagliaio della vettura… - GdB_it : Corpo carbonizzato a Cologne, il cadavere non è del proprietario dell'auto - 361_magazine : Il corpo carbonizzato di un uomo rinvenuto nel bresciano. Indagini in corso - NomeEssere : @Ale93592269 @AndreaNex70 Se si vedono in un corpo carbonizzato... - infoitinterno : Corpo carbonizzato a Lamezia, s’attende l’esito del Dna -