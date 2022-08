Il caldo record ha fatto una strage tra gli over 80 (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Picco di mortalità a luglio tra i 'grandi anziani', probabilmente "in buona parte dovuto all'eccezionale e persistente ondata di caldo che sta caratterizzando l'estate nel nostro Paese e in molti altri paesi dell'Europa dove si osserva, infatti, un fenomeno analogo". È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento Istat della base dati di mortalità totale giornaliera comunale relativa all'anno in corso. Nei primi sei mesi del 2022 si registrano 357 mila decessi, 21 mila in meno rispetto al 2020 e 16 mila in meno dello scorso anno ma ancora il 6% in piu' rispetto alla media 2015-19. Mentre a luglio la stima dei decessi mostra al contrario un'inversione di tendenza: se ne stimano oltre 62 mila, il 20% in più rispetto a quello degli anni precedenti. Per trovare un livello simile bisogna andare indietro nel tempo fino al 2015, anno in cui ci fu un significativo aumento ... Leggi su agi (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Picco di mortalità a luglio tra i 'grandi anziani', probabilmente "in buona parte dovuto all'eccezionale e persistente ondata diche sta caratterizzando l'estate nel nostro Paese e in molti altri paesi dell'Europa dove si osserva, infatti, un fenomeno analogo". È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento Istat della base dati di mortalità totale giornaliera comunale relativa all'anno in corso. Nei primi sei mesi del 2022 si registrano 357 mila decessi, 21 mila in meno rispetto al 2020 e 16 mila in meno dello scorso anno ma ancora il 6% in piu' rispetto alla media 2015-19. Mentre a luglio la stima dei decessi mostra al contrario un'inversione di tendenza: se ne stimano oltre 62 mila, il 20% in più rispetto a quello degli anni precedenti. Per trovare un livello simile bisogna andare indietro nel tempo fino al 2015, anno in cui ci fu un significativo aumento ...

