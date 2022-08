I problemi di Locatelli e l’acquisto di Paredes (Di martedì 30 agosto 2022) La partita della Juventus contro la Sampdoria è stata un disastro. Poche volte la manovra della squadra è parsa tanto agonizzante, incapace di superare la prima pressione del blocco compatto degli avversari. Non è stato tanto il risultato, quanto la sensazione di assoluta sterilità del giro palla perimetrale, da terzino a terzino, a tratti sembrato un misterioso esercizio meditativo. Perdere l’io nel giro palla da Alex Sandro a De Sciglio. La partita ha lasciato brutte sensazioni. Sono circolati meme e discorsi tossici. L’immagine del raccordo anulare che la Juventus doveva percorrere per arrivare ai suoi attaccanti – spesso con la caption “Allegri-ball”, come se quella sorta di esagono disegnato sul campo fosse l’esito ultimo ed esoterico delle idee reazionarie del tecnico – ma anche la statistica, pesante, degli appena 9 palloni toccati da Dusan Vlahovic durante la partita. Contro ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 30 agosto 2022) La partita della Juventus contro la Sampdoria è stata un disastro. Poche volte la manovra della squadra è parsa tanto agonizzante, incapace di superare la prima pressione del blocco compatto degli avversari. Non è stato tanto il risultato, quanto la sensazione di assoluta sterilità del giro palla perimetrale, da terzino a terzino, a tratti sembrato un misterioso esercizio meditativo. Perdere l’io nel giro palla da Alex Sandro a De Sciglio. La partita ha lasciato brutte sensazioni. Sono circolati meme e discorsi tossici. L’immagine del raccordo anulare che la Juventus doveva percorrere per arrivare ai suoi attaccanti – spesso con la caption “Allegri-ball”, come se quella sorta di esagono disegnato sul campo fosse l’esito ultimo ed esoterico delle idee reazionarie del tecnico – ma anche la statistica, pesante, degli appena 9 palloni toccati da Dusan Vlahovic durante la partita. Contro ...

