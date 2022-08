Florenzi | problema al flessore sinistro | le ultime sulle sue condizioni | PM

AntoVitiello : #Pioli su #Florenzi: “Problema muscolare di una certa gravità. E’ un problema” Radio Rai #SassuoloMilan - AntoVitiello : #Florenzi: problema al flessore sinistro da valutare con esame strumentale - PietroMazzara : Per @Florenzi problema al flessore della coscia sinistra. Come ha detto Pioli, però, sarà probabilmente qualcosa di lungo @MilanNewsit - teo_acm : RT @AntoVitiello: #Pioli su #Florenzi: “Problema muscolare di una certa gravità. E’ un problema” Radio Rai #SassuoloMilan - ozanoktaymustaf : RT @MilanLiveIT: ?? Florenzi ha accusato un problema al flessore sinistro da valutare con esame strumentale. #SassuoloMilan -

E a proposito di infortuni, nel finale di garaè stato costretto ad uscire per unmuscolare. Prove tecniche di derby per il Milan che era tornato questa sera al Mapei Stadium di ......inizio ripresa ad uscire dal campo per un seriomuscolare chje lo terrà òper diverse settiamne lontano dai campo. Ma questo campionato già molto compresso ha fatto un'altra vittima,,...Il numero 25 del Milan è uscito per infortunio lasciando la squadra in 10 a pochi minuti dal termine. A pochi minuti dal termine di Milan-Sassuolo, mentre era in corsa, Alessandro Florenzi si accascia ...