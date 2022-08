Eros e Michelle giovanissimi nonni Aurora Ramazzotti aspetta il primo figlio

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 agosto 2022) Dopo i rumors è arrivata la conferma.è in dolce attesa. È la rivelazione del prossimo numero del settimanale Chi, che sarà in edicola domani, mercoledì 31 agosto. All'inizio del mese, infatti, il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva lanciato l'indiscrezione per la qualeera stata vista in una farmacia conHunziker ad acquistare un test di gravidanza. La figlia diHunziker e didiventerà mamma, a gennaio, facendo così diventare la showgirl e il cantante dei: lei ha 45 anni mentre lui ha 59 anni.non ha ancora dato l'annuncio ufficiale ai suoi follower ma dalle ultime foto e dagli ultimi ...