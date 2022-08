Comune di Stresa | Concorso per 2 Istruttori Tecnici

(Di martedì 30 agosto 2022) Ildiha indetto unPubblico per l’assunzione di 2, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da collocare presso l’Area Tecnica dei Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica. Bando diE' indetto presso la Città dipubblico, per esami, per assunzione di due(categoria C1) a tempo indeterminato e pieno presso l'area tecnica - servizi lavori pubblici ed urbanistica. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di ammissione aldovranno pervenire aldientro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione ...

La Stampa

... Novara e Verbania, e di altri centri importanti tra cui Omegna, Romagnano Sesia,, ... Ampia soddisfazione da parte deldi Novara. 'La risorsa idrica principale che abbiamo in Italia, dai ...E in Ossola ildi Piedimulera . Nel novarese Miasino, Pettenasco e Armeno. Come è ormai noto ... Mergozzo, Nebbiuno, Oggebbio, Pella, Pieve Vergonte, Pisano, San Maurizio d'Opaglio,, ... Stresa, la piscina di Carciano è pronta a stagione finita: se ne riparla nel 2023 ... al Palazzo dei congressi di Stresa la 22esima edizione dei Simposi rosminiani, il meeting che, organizzato dal Centro studi rosminiani con il patrocinio della Cei, della Pontificia università ...Estate di attività per il Centro internazionale studi rosminiani di Stresa. Nei prossimi giorni è in programma la ventiduesima edizione dei "Simposi Rosminiani" e, novità, dal 1° settembre don Eduino ...