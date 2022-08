Calcio: Allegri, 'abbiamo lasciato 4 punti per strada, con lo Spezia dobbiamo vincere' (Di martedì 30 agosto 2022) Torino, 30 ago. - (Adnkronos) - "Con la Sampdoria e con la Roma abbiamo lasciato 4 punti per strada e dobbiamo assolutamente recuperarli. Lo Spezia ha un punto in meno di noi, la partita va aggredita da subito, sono tre punti da portare a casa". Lo dice l'alleatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia. "Non ho ancora deciso la formazione perché è passato poco tempo dalla partita con la Roma -aggiunge il tecnico livornese-. Milik titolare? Saranno importanti i cambi, o parte dall'inizio con Vlahovic o va in panchina". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Torino, 30 ago. - (Adnkronos) - "Con la Sampdoria e con la Romaperassolutamente recuperarli. Loha un punto in meno di noi, la partita va aggredita da subito, sono treda portare a casa". Lo dice l'alleatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match con lo. "Non ho ancora deciso la formazione perché è passato poco tempo dalla partita con la Roma -aggiunge il tecnico livornese-. Milik titolare? Saranno importanti i cambi, o parte dall'inizio con Vlahovic o va in panchina".

