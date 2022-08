Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, date e modalità per l’invio delle domande (Di martedì 30 agosto 2022) Con Decreto del 7 Giugno 2022 il MISE ha decretato, all’art. 1, che per l’annualità 2022, sarebbero stati pubblicati gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ e all’art. 2 ha menzionato gli importi delle risorse finanziarie disponibili per la stessa annualità ed in particolare: € 20.000.000 per la misura Brevetti+ a cui devono aggiungersi € 10.000.000 derivanti dalle risorse del PNNR; €14.000.000 per la misura Disegni+ € 2.000.000 per la misura Marchi+ I bandi rientrano nel Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 e nella linea di azione del PNRR per la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e disegni: Investimento 6 “Sistema ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) Con Decreto del 7 Giugno 2022 il MISE ha decretato, all’art. 1, che per l’annualità 2022, sarebbero stati pubblicati gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolativee all’art. 2 ha menzionato gli importirisorse finanziarie disponibili per la stessa annualità ed in particolare: € 20.000.000 per la misuraa cui devono aggiungersi € 10.000.000 derivanti dalle risorse del PNNR; €14.000.000 per la misura€ 2.000.000 per la misuraI bandi rientrano nel Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 e nella linea di azione del PNRR per la brevettabilitàinnovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e disegni: Investimento 6 “Sistema ...

