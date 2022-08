Annuncio a sorpresa: colpo di coda Inter, Marotta stupisce i tifosi (Di martedì 30 agosto 2022) Ultime ore e ultimi giorni di mercato anche per l’Inter: a sorpresa arriva l’Annuncio che sorprende i tifosi, ecco il jolly di Marotta. Pochi minuti e sarà fischio di inizio a San Siro tra Inter e Cremonese, ma la dirigenza di casa è inInterrottamente al lavoro sul mercato. Anche perché i colpi di scena si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 agosto 2022) Ultime ore e ultimi giorni di mercato anche per l’: aarriva l’che sorprende i, ecco il jolly di. Pochi minuti e sarà fischio di inizio a San Siro trae Cremonese, ma la dirigenza di casa è inrottamente al lavoro sul mercato. Anche perché i colpi di scena si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

berkley1_ : RT @spaziogames: Annuncio a sorpresa! #XboxGamePass - grynck : Il grandissimo annuncio a sorpresa sarebbe la pubblicità del suo concerto/suicidio a Reggio Emilia? lui è di un altro mondo #HSLoveOnRiviera - spaziogames : Annuncio a sorpresa! #XboxGamePass - swingovercreek : taylor swift ci ha preso la mano con l'annuncio a sorpresa degli album e non so essere contenta o spaventata di que… - maaxxx95 : @giacchedipelle comunque ci ho ripensato, secondo me mantiene l'hype sul tipo di album che sarà e lo fa uscire tut… -