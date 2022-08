“Anche a noi piacerebbe sconfiggere il cancro in 3 giorni”, Fedez replica all’attivista: “Per la stupidità umana non esiste cura” (Di martedì 30 agosto 2022) “Io non sono guarito in 3 giorni. Ma alla stupidità umana a volte non esiste cura“. Fedez risponde sui social all’attivista Serena Mazzini che ha fatto alcune osservazioni sulla delicata questione della malattia del cantante. Tutto è iniziato, a dire il vero, quando la Mazzini ha risposto a un video in cui la Ferragni scriveva: “Ho paura a pensare che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati; che nel 2022 si voglia ancora decidere del corpo delle donne. Continuiamo a lottare”. Parole che non sono piaciute all’attivista, che ha accusato l’influencer di “depotenziare” il dibattito politico e l’ha invitata in piazza a lottare per il salario minimo, la patrimoniale, la cancellazione dei jet privati, il diritto all’abitazione e il diritto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) “Io non sono guarito in 3. Ma allaa volte non“.risponde sui socialSerena Mazzini che ha fatto alcune osservazioni sulla delicata questione della malattia del cantante. Tutto è iniziato, a dire il vero, quando la Mazzini ha risposto a un video in cui la Ferragni scriveva: “Ho paura a pensare che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati; che nel 2022 si voglia ancora decidere del corpo delle donne. Continuiamo a lottare”. Parole che non sono piaciute, che ha accusato l’influencer di “depotenziare” il dibattito politico e l’ha invitata in piazza a lottare per il salario minimo, la patrimoniale, la cancellazione dei jet privati, il diritto all’abitazione e il diritto alla ...

