Traffico Roma del 29-08-2022 ore 13:30 (Di lunedì 29 agosto 2022) Luceverde Roma ma pomeriggio dalla redazione sulla A1 Roma Napoli rallentamenti verso Roma tra Colleferro e Valmontone resta scorrevole il Traffico sulle strade della capitale regolare il raccordo è la zona Casal Bruciato incidente in via Cipriano Facchinetti segnalati rallentamenti all’altezza di via Giuseppe Donati nel quartiere Trieste riaperta al Traffico largo Somalia prestare attenzione alle segnalazioni sul posto la polizia locale dettagli di queste altre notizie sul sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022) Luceverdema pomeriggio dalla redazione sulla A1Napoli rallentamenti versotra Colleferro e Valmontone resta scorrevole ilsulle strade della capitale regolare il raccordo è la zona Casal Bruciato incidente in via Cipriano Facchinetti segnalati rallentamenti all’altezza di via Giuseppe Donati nel quartiere Trieste riaperta allargo Somalia prestare attenzione alle segnalazioni sul posto la polizia locale dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ

LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Prenestina ?????? Traffico rallentato tra Raccordo Anulare e Via di Torrenova > Via di Torrenova #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tuscolana, tra viale Palmiro Togliatti e Arco di Travertino - zazoomblog : Traffico Roma del 29-08-2022 ore 12:30 - #Traffico #29-08-2022 #12:30 - TuttoSuRoma : RT @LuceverdeRoma: ?? ? #Roma #Lavori - Largo Somalia riaperta al traffico ?? Polizia Locale sul posto per la viabilità ?? ?? https://t.c… - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso a viale Vaticano, tra via Leone IV e via Aurelia -