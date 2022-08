Spazio, stop al countdown di Artemis 1 (Di lunedì 29 agosto 2022) "Il conto alla rovescia" per il lancio di Artemis 1 "è stato stoppato" a 40 minuti dal via. Lo riferisce la Nasa nel suo live Twitting a pochi istante dal lancio del razzo. "Il team dell'idrogeno sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) "Il conto alla rovescia" per il lancio di1 "è statopato" a 40 minuti dal via. Lo riferisce la Nasa nel suo live Twitting a pochi istante dal lancio del razzo. "Il team dell'idrogeno sta ...

Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: ???? #RomaMonza: stop al doppio mediano, si scaldano #ElShaarawy e #Zalewski Contro il Monza spazio al dinamismo. Pelle… - pitzalid : RT @matteosalvinimi: -40. #Credo in pensioni giuste e spazio ai giovani italiani. ???? STOP FORNERO, SI' A QUOTA 100. Dopo 41 anni di contrib… - ilRomanistaweb : ???? #RomaMonza: stop al doppio mediano, si scaldano #ElShaarawy e #Zalewski Contro il Monza spazio al dinamismo. P… - giovannalovison : @Lauradaisym @francesca_emme Oggi la mi lavatrice ha fatto non stop dalle 10 alle 19 e mi sono fermata solo perchè… - thetwelveborn : Inzaghi e bravo ma non vincente, non impara dell'anno scorso. Non può fare i cambi alle 60esimo, senza senso. Devi… -