Sampdoria Winks, è ufficiale: il centrocampista approda alla corte di Giampaolo

Nuovo regalo per Marco Giampaolo: Winks è un nuovo giocatore della Sampdoria. C'è il comunicato ufficiale del club ligure

Harry Winks è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il club doriano ha annunciato ufficialmente l'approdo del centrocampista con questo video:

???????2?0???????? ?????? pic.twitter.com/pphA6HLHPS

— U.C. Sampdoria (@Sampdoria) August 29, 2022

