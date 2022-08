Ronaldo al Napoli con Osimhen? Pazza idea di Jorge Mendes (Di lunedì 29 agosto 2022) Cristiano Ronaldo è il sogno del Napoli delle ultime ore di calciomercato. Il fenomeno portoghese sta cercando una via d’uscita dal Manchester United per essere ancora protagonista in Champions League. Nelle sue idee, e in quelle di Jorge Mendes, sembra esserci l’ipotesi azzurra, almeno per una stagione, considerati i costi eccessivi. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per la decisione sia del club azzurro che dell’entourage del portoghese: manca sempre meno. Cristiano Ronaldo (Getty Images)Calciomercato Napoli, idea Cristiano Ronaldo con Osimhen Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI, ha parlato della situazione Ronaldo-Napoli e Osimhen-Manchester United ai microfoni ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) Cristianoè il sogno deldelle ultime ore di calciomercato. Il fenomeno portoghese sta cercando una via d’uscita dal Manchester United per essere ancora protagonista in Champions League. Nelle sue idee, e in quelle di, sembra esserci l’ipotesi azzurra, almeno per una stagione, considerati i costi eccessivi. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per la decisione sia del club azzurro che dell’entourage del portoghese: manca sempre meno. Cristiano(Getty Images)CalciomercatoCristianoconCiro Venerato, esperto di mercato della RAI, ha parlato della situazione-Manchester United ai microfoni ...

